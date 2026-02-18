Messina, arrestato 22enne per detenzione di droga ai fini di spaccio

Nell’ambito di specifici servizi antidroga, Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto di un ventiduenne messinese, colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti delle Volanti hanno effettuato una perquisizione domiciliare a suo carico, a seguito di un’attenta attività di controllo del territorio che ha consentito agli operatori di individuare l’abitazione del giovane quale luogo verosimilmente interessato al traffico di sostanze stupefacenti.

L’attività svolta ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 120 grammi di marijuana e 60 grammi di hashish, già suddivise in dosi, materiale utilizzato per il confezionamento degli involucri, nonché circa 150 grammi di funghi allucinogeni. Rinvenuta e sequestrata, altresì, una somma in contanti di oltre mille euro, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Dopo l’arresto in flagranza di reato, il ventiduenne messinese, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, misura cautelare confermata anche all’esito della celebrazione del rito direttissimo.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagato.