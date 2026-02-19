Messina: anomalia al Pozzo Ritiro, probabili disservizi idrici

AMAM Messina informa che “nella giornata di ieri si è verificata un’anomalia al Pozzo Ritiro, prontamente segnalata e per la quale si è proceduto immediatamente all’intervento di riparazione. Le attività tecniche sono proseguite per tutta la notte al fine di ristabilire la normale distribuzione idrica. Tuttavia, potrebbero ancora registrarsi temporanei disservizi nelle aree servite”.

A titolo precauzionale, si invitano “le utenze di via Palermo e della zona Ritiro Alta a verificare i propri serbatoi domestici ed eventualmente procedere alla loro pulizia al fine di eliminare residui di torbidità dell’acqua”.