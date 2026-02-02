Messina all’avanguardia digitale: presentato Poseidon, l’intelligenza artificiale al servizio del cittadino e del territorio

Il Comune di Messina segna una tappa storica nel percorso di innovazione della Pubblica Amministrazione italiana con la presentazione di Poseidon, un’infrastruttura digitale basata sull’intelligenza artificiale, e del nuovo portale Open Data. L’iniziativa punta a trasformare il rapporto tra ente e cittadinanza attraverso la trasparenza e la tecnologia.

Le parole di Basile

Il Sindaco, Federico Basile, ha aperto l’incontro sottolineando come la città abbia compiuto un “grande salto di qualità” nell’innovazione digitale in pochi anni. “L’obiettivo è supportare l’utente che ha la necessità di interfacciarsi in maniera diretta, rapida e sicura con l’amministrazione,” ha dichiarato il Primo Cittadino, evidenziando l’obbligo della PA di utilizzare gli strumenti tecnologici per non restare indietro.

Le spiegazioni di Cicala

L’Assessore Cicala, ringraziato per il ruolo determinante nella digitalizzazione dell’ente, ha ricordato come Messina sia passata da “fanalino di coda” alla media delle grandi città metropolitane. “Una vera innovazione è quando è fruibile per tutti,” ha affermato l’Assessore, precisando che Poseidon aprirà le porte a tantissime attività, trasformando dati ordinari in risposte immediate per i cittadini.

Le parole di Puccio

Il Direttore Generale, Salvo Puccio, ha tracciato una visione strategica, ricordando gli oltre 30 milioni di euro impegnati per i servizi digitali e l’importanza del “riordino digitale” iniziato nel 2018. Ha inoltre precisato che l’intelligenza artificiale è un sistema che “va educato” per servire i processi amministrativi, fungendo da supporto per eliminare lo spreco di risorse umane in compiti ripetitivi.

Il moderatore dell’incontro, Maurizio Mondello (RTD del Comune), ha evidenziato come questa innovazione sia parte di un disegno più ampio che vede il cittadino al centro della strategia dell’ente. Mondello ha sottolineato che Poseidon non è solo un assistente virtuale, ma “uno dei tasselli che sono alla base del Gemello Digitale Urbano del Comune di Messina,” uno strumento che permetterà di gestire in tempo reale flussi di traffico ed emergenze.

Il cuore della giornata è stata la presentazione tecnica del progetto Poseidon a cura del funzionario Pietro Giglio, “Poseidon nasce quando ci rendiamo conto che un dato pubblico, pur essendo formalmente corretto e legalmente efficace, non raggiunge il cittadino”.

Grazie a questo progetto, il Comune intende interrogare i propri dati come un “patrimonio vivo” e non più come un “archivio morto”, rendendo le oltre 2000 ordinanze annue facilmente consultabili tramite linguaggio naturale.

Nato da una progettazione interamente interna al Comune, Poseidon, https://poseidon.comune.messina.it è un sistema di IA generativa che risiede esclusivamente nei server comunali per garantire la sicurezza dei dati. Il sistema esegue ogni notte il download e l’indicizzazione delle ordinanze, trasformandole in dati strutturati, geolocalizzati e accessibili al 100% per i sistemi di lettura automatica.

Insieme a Poseidon, è stato lanciato il nuovo portale dati.comune.messina.it, sviluppato con il supporto di Agid. Il portale è un catalogo di dataset che abilita sviluppatori e cittadini a utilizzare informazioni grezze per creare nuove applicazioni, come notifiche automatiche per interruzioni stradali.

Alla conferenza hanno partecipato autorevoli rappresentanti delle istituzioni nazionali, tra cui dirigenti e funzionari di AgID e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD), che hanno inserito il lancio di Poseidon e del portale Open Data all’interno di una cornice strategica di respiro europeo e nazionale.

Con queste innovazioni, Messina si pone come “trend setter” a livello nazionale, dimostrando che l’apertura del dato deve avvenire “by design”, ovvero fin dalla creazione dell’atto amministrativo.