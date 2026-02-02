Messina, al via la terza edizione di STEM by UniME

Nella settimana dal 4 all’11 febbraio 2026, torna l’appuntamento con “Settimana Nazionale delle Discipline Scientifiche, Tecnologiche, Ingegneristiche e Matematiche” e diverse iniziative – rivolte agli alunni delle Scuole del territorio – verranno organizzate dai docenti delle discipline STEM dell’Università di Messina. Le attività, inserite all’interno del ricco cartellone della terza edizione di STEM by UniME, consisteranno in laboratori, esposizioni, seminari e workshop, da tenersi presso le scuole o presso i locali dell’Ateneo, come descritto nel programma allegato.

In particolare, mercoledì 4 febbraio alle ore 10, presso l’Aula Magna del Rettorato, si terrà una Tavola rotonda dal titolo: “Scienza: sostantivo femminile”, durante la quale alcune ricercatrici dell’Ateneo peloritano racconteranno agli studenti partecipanti la loro esperienza di donne in ambito STEM.