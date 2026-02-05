Messina: al via la campagna congressuale della Uil, ad aprile il congresso territoriale

“Entra nel vivo la campagna congressuale della Uil. Sono, infatti, in pieno svolgimento le Assemblee di base che coinvolgono tutte le Categorie confederali e che vedono la partecipazione di lavoratrici, lavoratori e pensionati. Un bagno di democrazia per una discussione dal basso che coinvolge le iscritte e gli iscritti e che è aperta al contributo di tutti coloro i quali guardano con interesse alla nostra azione sindacale e condividono le battaglie portate avanti dalla Uil. Il percorso congressuale del nostro territorio si chiuderà con la celebrazione del XIX Congresso della Uil Messina che si terrà il prossimo 9 aprile. La “cavalcata” si concluderà, successivamente, con lo svolgimento delle assise nazionali previste nel mese di luglio”, lo ha dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina.

“La Uil guidata dal leader nazionale PierPaolo Bombardieri gode di ottima salute e si caratterizza per una costante e forte crescita organizzativa in tutto il Paese. Anche Messina è sulla scia nazionale e, con grande soddisfazione, comunichiamo che nell’anno 2025 abbiamo avuto un aumento di iscritti, rispetto al 2024, di circa il 5%: numeri decisamente rilevanti e assolutamente non scontati che premiano l’attività politico-sindacale portata avanti nel corso di questi anni da tutto il gruppo dirigente. Pertanto, ci avviamo a celebrare il XIX Congresso nella piena consapevolezza di avere fatto la nostra parte con serietà e determinazione in un tutt’uno con l’abnegazione e l’impegno quotidiano di iscritti, delegati, rsu, rsa, dirigenti e segretari, i quali ad ogni livello hanno consentito alla Uil di raggiungere una fortissima credibilità e risultati politici e di rappresentanza inimmaginabili”, ha così concluso Ivan Tripodi.