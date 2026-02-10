Messina: al via i lavori di messa in sicurezza di Giampilieri, Pezzolo e Altolia

“Oggi, insieme agli assessori Caminiti e Minutoli, abbiamo ufficialmente consegnato alla ditta Coger srl i lavori per la rivitalizzazione dei nostri villaggi di Giampilieri, Pezzolo e Altolia, duramente colpiti dall’alluvione del 2009”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile.

“L’intervento prevede importanti opere di disgaggio, monitoraggio e messa in sicurezza, con una particolare attenzione al torrente di Giampilieri e a via Pozzo. Sicurezza e prevenzione sono le nostre priorità. Con questi interventi vogliamo garantire sempre più sicurezza ai cittadini“, conclude Basile.