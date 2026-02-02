Messina, al via i lavori della Palestra Juvara

“Oggi, abbiamo formalizzato la consegna dei lavori per l’efficientamento energetico della Palestra Juvara. Insieme agli assessori Caminiti e Finocchiaro, al RUP ing. Laura Bottari e ai progettisti arch. Santoro e Tappa, abbiamo dato il via ufficiale al cantiere. Si tratta di un intervento strategico che trasformerà radicalmente la struttura. La ditta VISA Costruzioni avrà 180 giorni di tempo per completare le opere”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“L’obiettivo è chiaro: riconsegnare agli atleti e alle scuole un impianto moderno e sostenibile entro la prossima stagione. I lavori devono concludersi entro il mese di Agosto 2026. Continuiamo a lavorare per restituire dignità e sicurezza ai nostri spazi sportivi”, conclude Basile.