Messina, al via gli interventi su aste torrentizie e vasche di calma per oltre 1,1 milioni di euro

Prosegue l’azione del Comune di Messina per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico. Alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’Assessore alla Difesa del Suolo, a Palazzo Zanca è stato firmato il verbale di consegna dei lavori relativo al progetto ME2.2.4.1.D, riguardante il completamento degli interventi di riduzione del rischio alluvione. L’intervento integrato “Vasche e Aste Torrentizie” è finanziato nell’ambito del programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR005), cofinanziato dall’Unione Europea.

Progetto

Il progetto mira a ripristinare la piena efficienza del sistema di deflusso delle acque meteoriche attraverso due azioni sinergiche:

Svuotamento delle vasche di calma, mediante la rimozione dei sedimenti accumulati, al fine di restituire alle vasche la massima capacità di invaso e laminazione delle piene;

Sistemazione idraulica delle aste torrentizie, con interventi mirati lungo i letti dei torrenti per assicurare il corretto scorrimento delle acque, eliminando ostacoli e criticità che potrebbero causare esondazioni in occasione di eventi meteorici intensi.

Parte di una strategia complessiva

Il nuovo cantiere non è un fatto isolato, ma si aggiunge alla serie di interventi contro il dissesto idrogeologico già in corso di esecuzione sul territorio comunale. L’Amministrazione comunale continua a investire nella resilienza urbana, coordinando lo svuotamento delle infrastrutture esistenti con la manutenzione delle vie d’acqua naturali della città. I lavori sono stati aggiudicati al CONSORZIO KREA SRL con sede ad Acireale. L’importo contrattuale netto è pari a € 1.144.826,36 oltre IVA, derivante da un ribasso offerto del 32,2838% su una base d’appalto di € 1.681.102,05. Le opere dovranno essere ultimate entro 270 giorni, con data di fine lavori fissata al 14 novembre 2026. Il coordinamento dell’opera è affidato al Direttore dei Lavori, geom. Carmelo Concetto Orlando, e al Responsabile del Procedimento, geom. Letterio Rodilosso.