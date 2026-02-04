Messina, al Teatro dei 3 Mestieri in scena “Cuori”

Sabato 7 e domenica 8 febbraio il Teatro dei 3 Mestieri di Messina ospita “Cuori”, uno spettacolo che indaga il sentimento “che tutto move”, tratto da “Lettera di bambola e lettera del soldato” di Barbara Nativi, con la regia di Nicola Alberto Orofino e in scena Francesco Bernava e Alice Sgroi. In un mondo che spesso spinge alla fretta e alla superficialità, Cuori invita a riscoprire la profondità delle emozioni, l’attesa commovente e una passione che non si consuma, ma brucia intensamente.

Cuori è un frullatore di vita e di morte capace di far ridere e piangere senza una ragione apparente. Racconta la storia di due giocattoli con un’anima profondamente umana, diventando punto di arrivo di un percorso artistico che da anni esercita bellezza, talento, fatica e amore.

Lo spettacolo integra musica, prosa, danza e poesia, dando vita a un’esperienza scenica dai molteplici linguaggi che si fondono e si scontrano, creando uno sfondo emotivo unico e coinvolgente.