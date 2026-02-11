Messina, al Teatro dei 3 Mestieri appuntamento “Il conte che non conta”

Domenica 15 febbraio il Teatro dei 3 Mestieri di Messina ospita il secondo appuntamento della rassegna dedicata alle famiglie con lo spettacolo “Il conte che non conta”, di Davide Lo Coco. In scena Davide Lo Coco, Francesco Gulizzi, Enrica Volponi Spena, per la regia di Santi Cicardo (OTqA/Casa Teatro). La storia prende il via con la morte del vecchio Conte di Albafiorita: il figlio Ferdinando eredita ricchezze e titolo nobiliare, ma porta con sé un grande limite, non sa contare. Presuntuoso e convinto che la matematica sia inutile, conosce solo i primi tre numeri e finisce continuamente raggirato dai commercianti, perdendo denaro senza rendersene conto.

Deriso dagli abitanti della Contea e ostacolato da chi mira a impossessarsi del suo castello, Ferdinando non coglie mai l’occasione per imparare e salvare così il proprio futuro. Rimasto con soli tre ducati in mano, non gli resterà che chiedere aiuto alla famigerata Gremilde, la strega del villaggio capace di esaudire i desideri altrui. Ma nulla andrà come previsto e al povero Ferdinando ne capiteranno di tutti i colori. Uno spettacolo originale che, attraverso i meccanismi della fiaba classica, racconta il valore dei numeri e di come la matematica, anche quando non ce ne accorgiamo, sia sempre intorno a noi.