Messina, al Palacultura gli Stati Generali dell’Ambiente 2026

Messina ospita domani, giovedì 5 febbraio, dalle ore 9.00, al Palacultura Antonello, gli “Stati Generali dell’Ambiente in Sicilia”, terza tappa del tour 2025-26 promosso da Ricicla Tv nelle regioni del Centro-Sud Italia. Al centro dell’iniziativa, organizzata con Messinaservizi Bene Comune, i temi dell’acqua, della depurazione e degli interventi previsti in materia di dissesto idrogeologico, insieme alle politiche regionali sui rifiuti, alle filiere dell’economia circolare e alle prospettive del Pnrr. Nel corso della mattinata sarà anche presentata la terza edizione di “65% e oltre”, il format con cui Messinaservizi Bene Comune ogni anno illustra i risultati sulla raccolta differenziata di una delle città più virtuose del Sud e dell’intero Paese.

Le parole di Basile

“Gli Stati Generali dell’Ambiente trovano a Messina una sede naturale per il confronto sulle politiche ambientali in Sicili”, dichiara il Sindaco di Messina Federico Basile. “La nostra città ospita questo appuntamento in una fase in cui il lavoro portato avanti sul territorio ha prodotto risultati concreti e verificabili, rendendo Messina un luogo credibile di discussione e approfondimento. Dal 2018 a oggi siamo passati dall’8% al 61,5% di raccolta differenziata: un percorso che testimonia come scelte strutturali, continuità amministrativa e coinvolgimento della comunità possano generare un cambiamento reale, facendo di Messina un riferimento nel dibattito ambientale a livello regionale e nazionale”.

Le parole di D’Ambrosio

“La necessità di individuare soluzioni concrete per l’ambiente è oggi ancora più urgente, anche alla luce dei gravissimi danni provocati di recente sulle coste siciliane dal passaggio del ciclone Harry”, afferma Monica D’Ambrosio, Direttore di Ricicla Tv. “La formazione e il passaggio di un ciclone, evento rarissimo nel Mediterraneo, ci fa comprendere come il clima sia soggetto a continui cambiamenti e bisogna farsi trovare pronti lavorando sulla resilienza prima, sulla mitigazione poi”.

Le parole di Interdonato

“Il percorso di Messina, primo tra le Città Metropolitane siciliane, dimostra che risultati misurabili sono possibili anche in contesti complessi. Oggi la sfida non è raccontare un dato, ma discutere come quel modello possa diventare leva di cambiamento per l’intero sistema regionale”, commenta Mariagrazia Interdonato, Presidente Messinaservizi Bene Comune.

Programma

I lavori si apriranno alle ore 9.00 con i saluti istituzionali di Federico Basile, Sindaco di Messina. Seguirà un momento dedicato al piano regionale dei rifiuti, con gli interventi di Giusi Savarino, Assessora Ambiente e Territorio Regione Sicilia; e Corrado Clini, consigliere del presidente Renato Schifani. Gli Stati Generali dell’Ambiente in Sicilia continueranno, alle ore 10.00, con l’approfondimento “La Sicilia che ricicla”, con Luca Piatto di Conai; Giorgio Arienti, Direttore generale Erion Weee; Massimo Centemero, Direttore generale Cic; Elisabetta Perrotta, Direttrice generale Assoambiente; Annamaria Barrile, Direttrice Utilitalia.

Alle ore 11.00 spazio a “Bonifiche e depurazione: oltre l’infrazione”, con Fabio Fatuzzo, Commissario Unico Depurazione; e Salvo Puccio, Direttore generale Comune di Messina. Alle ore 11.45, per “Pnrr, la Sicilia del futuro”, dialogo tra Monica D’Ambrosio e Luigi Palumbo con Fabrizio Penna, capo Dipartimento Unità di Missione Pnrr del Mase. A seguire il panel “Dalla strategia regionale ai territori che la rendono concreta”, con l’onorevole Cateno De Luca, Sindaco di Messina dal 2018 al 2022. Alle ore 12.00 è in programma la presentazione di “65% e oltre! Il modello Messina: governance e sistema”, con Giuseppe Lombardo, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, già Presidente di Messinaservizi Bene Comune (2018-2022); Salvatore Mondello, Presidente Srr Messina Area Metropolitana; Luca Del Fabbro, Presidente Utilitalia.

Infine, alle ore 12.40 il confronto “La Sicilia e il divario nella raccolta differenziata: il ruolo delle filiere per colmare il gap”, con Mariagrazia Interdonato, Presidente della Messinaservizi Bene Comune, Luca Piatto, Conai; Emma Schembari, coordinatrice Sicilia Comieco; Francesco Carluccio, assistente tecnico rapporti con il Territorio Ricrea; Calogero Picone, referente territoriale CoReVe; Francesco Cerullo, responsabile Gestione e Controllo Convenzionati Corepla.