Messina, affidati i lavori di messa in sicurezza del muro della ex scuola “Carlo Meo”

L’Amministrazione comunale di Messina ha disposto l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del muro di recinzione della ex scuola “Carlo Meo”, immobile di proprietà comunale, attuale sede della Lelat, con l’obiettivo di prevenire situazioni di pericolo e garantire la sicurezza dei cittadini e delle aree limitrofe. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova porzione di muro in cemento armato e la messa in sicurezza della parte esistente prospiciente via D. Altomonte, sulla base di un progetto esecutivo redatto e validato dagli uffici tecnici comunali.

Lavori

I lavori, finanziati con fondi comunali, sono stati affidati alla ditta COGEDIS S.r.l. per un importo complessivo di € 43.651,37 IVA compresa e avranno una durata prevista di 60 giorni. L’intervento rientra nelle attività di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare comunale finalizzate alla tutela della pubblica incolumità e al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici di proprietà dell’Ente.