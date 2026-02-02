Messina, a Palazzo Zanca la presentazione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare

È stata presentata oggi, lunedì 2 febbraio, a Palazzo Zanca, a Messina, la XIII Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare. L’iniziativa, inserita nel calendario degli appuntamenti promossi a livello nazionale per la riduzione dello spreco alimentare, si svolgerà il prossimo 5 febbraio, presso il Salone delle Bandiere, e rappresenta un momento di particolare rilevanza non solo per la città di Messina, ma anche per il più ampio impegno del Paese verso modelli di consumo più sostenibili, responsabili e attenti alla tutela delle risorse.

All’incontro con la stampa erano presenti il Sindaco Federico Basile; l’Assessora alle Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione e Formazione, Liana Cannata; Giuseppa Di Bella, professoressa ordinaria di Chimica degli Alimenti – Dipartimento BIOMORF dell’Università degli Studi di Messina; Nicola Cicero, professore associato di Chimica degli Alimenti – Dipartimento BIOMORF dell’Università degli Studi di Messina; Daniela Pistorino, dirigente scolastica dell’I.I.S. “Antonello” di Messina; e Saverio Pugliatti, direttore artistico della mostra grafica realizzata dagli studenti.

Le parole di Basile

Ad aprire l’incontro è stato il Sindaco Basile, che ha sottolineato il valore della sinergia istituzionale tra Comune, Scuola e Università: “La collaborazione tra le istituzioni è un elemento fondamentale per promuovere momenti di sensibilizzazione su temi di grande rilevanza sociale come quello dello spreco alimentare. Si tratta di un impegno che questa Amministrazione porta avanti con convinzione, nella consapevolezza che solo attraverso un’azione condivisa sia possibile incidere concretamente sui comportamenti e sulla cultura del consumo responsabile”.

Sono seguiti gli interventi della professoressa Di Bella e del professore Cicero, che presenteranno e modereranno l’evento del 5 febbraio. I due docenti hanno evidenziato, sotto il profilo scientifico, l’importanza della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, sottolineando come la riduzione degli sprechi rappresenti non solo una scelta etica e sociale, ma anche una necessità ambientale e sanitaria, strettamente connessa alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità dei sistemi produttivi.

Il dirigente scolastica dell’I.I.S. “Antonello”, Pistorino, ha posto l’accento sul duplice valore dell’iniziativa per l’istituto: “da un lato il percorso creativo e didattico legato alla grafica, dall’altro l’impegno degli studenti nella realizzazione di un decalogo di buone pratiche, pensato per sensibilizzare la cittadinanza”. La dirigente ha infatti evidenziato che sono stati proprio gli studenti a realizzare l’immagine grafica dell’evento, aggiungendo che gli elaborati prodotti saranno protagonisti di una mostra che verrà allestita il 5 febbraio, sotto la direzione artistica di Pugliatti.

Le parole di Cannata

A concludere la presentazione è stato l’intervento dell’Assessore Cannata, che ha ribadito il valore strategico della collaborazione tra le istituzioni: “La sinergia tra enti, scuola e università è fondamentale per favorire lo sviluppo di competenze nei giovani del nostro territorio. Iniziative come questa non solo educano al consumo consapevole e alla riduzione dello spreco alimentare, ma offrono anche l’opportunità di sviluppare creatività, responsabilità e senso civico. Connettere la crescita personale e professionale dei ragazzi al territorio significa rafforzare il senso di identità e appartenenza alla comunità, preparando cittadini più consapevoli e responsabili”.