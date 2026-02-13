Messina, a Palazzo Zanca la presentazione del progetto BecoME

Il Comune di Messina presenta il progetto “BecoME 4.4.11.1.a – PN PLUS 2021–2027 – Accompagnamento all’abitare e inclusione socio-lavorativa”, un intervento strategico rivolto al sostegno delle persone in condizione di fragilità abitativa e socio-economica. La conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 17 febbraio 2026, alle ore 10.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. All’incontro, presente il Sindaco Federico Basile, prenderanno parte l’Assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, e il Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio. Presenti tra gli altri i funzionari amministrativi Giuseppa Zangla e Maria Denaro, rispettivamente RUP e supporto al RUP.

Saranno illustrati le finalità, i destinatari, le principali azioni previste e le modalità di attuazione del progetto, finanziato nell’ambito del Programma Nazionale PN PLUS 2021–2027, che mira a promuovere percorsi integrati di accompagnamento all’abitare e di inclusione sociale e lavorativa.