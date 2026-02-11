Messina, a Palazzo Zanca la consegna dei lavori del Forte Ogliastri

Alla presenza del Sindaco Federico Basile, del Vicesindaco Salvatore Mondello con delega ai Beni Culturali e dell’Assessore Enzo Caruso con delega alla Valorizzazione del Patrimonio Fortificato, e con la partecipazione degli architetti del Dipartimento Servizi Tecnici, Gianfranco Scipilliti e Bruno Di Sarcina, sono stati consegnati all’impresa MOBA SRL di Patti i lavori di manutenzione di Forte Ogliastri a Messina per un importo complessivo di 152.837,64 € oltre IVA. Gli interventi riguarderanno la manutenzione del palco, della gradinata dell’area spettacoli, il rifacimento dei percorsi, l’illuminazione esterna e i servizi. La fine dei lavori è prevista entro 90 giorni dalla consegna e consentirà il ripristino delle condizioni necessarie all’apertura del Forte per una fruizione pubblica con attività di carattere socio-culturale.

Le parole di Basile

“L’avvio dei lavori rappresenta un primo passo per il recupero di una struttura appartenente al patrimonio fortificato in concessione demaniale al Comune di Messina”, ha dichiarato il Sindaco Basile. “Insieme ai Forti Gonzaga, Castellaccio e Schiaffino, già in disponibilità dell’Amministrazione comunale, dimostra il nostro concreto interesse a restituire alla collettività queste importanti testimonianze del passato, potenziali contenitori storico-culturali e sociali”, conclude Basile.