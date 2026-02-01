Messina, a Naso la presentazione del libro “Le cento fontane”

Un successo il secondo appuntamento per la presentazione del libro “Le cento fontane” di Enza Mola, che si è tenuto a Naso sabato 31 gennaio, presso la Pinacoteca comunale. Un libro simbolico che l’autrice ha composto affinché possa veicolare l’importanza della conoscenza del proprio territorio, dove protagonista assoluta è l’acqua, nel suo ruolo più profondo tra cultura, tradizioni e storia. La sala, che accoglie l’esposizione delle opere di Tano Santoro, ha ospitato l’autrice affiancata dalla professoressa Rosetta Vitanza e dal professore Andrea Marcel Pidalà, che con i loro interventi hanno interpretato la narrazione dal punto di vista culturale e tecnico.

Un incontro, moderato da Laura Ioppolo, ricco di argomenti che hanno coinvolto il pubblico, lasciando spazio a confronti ed interventi. Fondamentale è stato quello del sindaco Gaetano Nanì, a conferma dell’importanza di creare sinergia tra i territori al fine di valorizzarli.

Presente anche il presidente della Pro loco di Naso, Giovanni Sapienza, che si impegna già da tempo nella promozione di eventi culturali.