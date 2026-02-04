Messina, 25enne beccato con cocaina e fucile rubato: arrestato

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno intensificato i servizi preventivi in materia di armi e stupefacenti, predisponendo controlli straordinari nell’ambito di tutto il territorio di competenza, anche con il supporto di un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Nicolosi (CT). I militari hanno infatti eseguito d’iniziativa diverse perquisizioni personali e domiciliari, nell’ambito delle quale – nella zona nord del capoluogo peloritano – hanno proceduto all’arresto di un 25enne, ritenuto responsabile di “detenzione illegale di sostanze stupefacenti” e “detenzione illegale di armi e munizioni”.

In particolare, nell’abitazione del giovane – già noto alle Forze dell’ordine, anche per reati specifici – i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un fucile da caccia risultato provento di furto e 8 cartucce, nonché circa 8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento della sostanza.

In tale quadro, il 25enne è stato arrestato e ristretto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre l’arma e lo stupefacente sequestrati saranno consegnati ai Carabinieri del R.I.S di Messina per gli accertamenti tecnici del caso, tra cui le verifiche balistiche finalizzate ad appurare se il fucile sia stato eventualmente utilizzato per la commissione di pregressi reati.