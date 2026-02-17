Mercoledì delle Ceneri 2026, inizia la Quaresima: origine, significato e tradizioni. IMMAGINI, VIDEO, FRASI

Il Mercoledì delle Ceneri è il primo giorno di Quaresima, il periodo di 40 giorni (esclusi i domeniche) che precede la Pasqua nel calendario cristiano. Cade sempre 46 giorni prima della Domenica di Pasqua e segna l’inizio di un tempo di penitenza, digiuno, preghiera e conversione spirituale. Prende il nome dal rito dell’imposizione delle ceneri: durante la Messa, il sacerdote traccia una croce di cenere sulla fronte dei fedeli, accompagnata da una delle seguenti frasi tratte dalla Scrittura:

“Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai” (Genesi 3,19)

“Convertitevi e credete al Vangelo” (Marco 1,15)

Origini storiche

Nell’Antico Testamento

L’uso delle ceneri come simbolo di pentimento, lutto e umiliazione ha radici nell’Antico Testamento. Le ceneri venivano cosparse sul capo come segno di dolore per i peccati o per una perdita. Troviamo esempi di questo gesto nei libri di Giobbe, Ester, Geremia e Giona.

Nel Cristianesimo antico

Già dal IV secolo i cristiani iniziarono a osservare un periodo di 40 giorni di preparazione alla Pasqua. L’uso delle ceneri fu istituzionalizzato nell’XI secolo da Papa Urbano II, che rese il rito universale nella Chiesa latina. Le ceneri venivano preparate bruciando i rami d’ulivo benedetti la Domenica delle Palme dell’anno precedente.

Significato spirituale

Il Mercoledì delle Ceneri è un invito alla riflessione sulla propria esistenza, sulla mortalità e sulla necessità della conversione interiore. È un momento solenne in cui il cristiano riconosce i propri limiti, si confronta con la realtà del peccato e si dispone a un cammino di rinnovamento.

Le ceneri, simbolo di morte e rinascita, rappresentano:

L’umiltà : ricordano che l’uomo è fragile e dipendente da Dio.

La penitenza : richiamano il bisogno di riconciliarsi con Dio.

La conversione: segnano l’inizio di un percorso spirituale verso la luce pasquale.

Il rito dell’imposizione delle ceneri

Durante la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri:

Le ceneri benedette vengono imposte sulla fronte dei fedeli, in forma di croce. Il rito è accompagnato da formule penitenziali. La liturgia è sobria, con uso ridotto di ornamenti e musica. Non si canta il “Gloria” né l’“Alleluia” fino alla notte di Pasqua.

Le ceneri sono un segno visibile e pubblico di appartenenza alla fede e della volontà di intraprendere un cammino di rinnovamento.

Il digiuno e l’astinenza

La Chiesa cattolica latina stabilisce per il Mercoledì delle Ceneri:

Digiuno : un solo pasto completo durante la giornata (consentiti due spuntini leggeri).

Astinenza: è vietato mangiare carne.

Queste pratiche sono obbligatorie per i fedeli dai 18 ai 59 anni per il digiuno, e dai 14 anni in su per l’astinenza. Il senso del digiuno non è solo il sacrificio materiale, ma un atto spirituale di solidarietà, autocontrollo e apertura al prossimo.

Tradizioni e usanze nel mondo

Il Mercoledì delle Ceneri è celebrato in tutto il mondo cristiano, con alcune varianti liturgiche e culturali.

Italia

La Messa con l’imposizione delle ceneri è molto partecipata. In alcune regioni si accompagna con momenti di silenzio e meditazione comunitaria. In passato, il giorno segnava anche l’inizio di rigide astinenze alimentari.

Spagna e America Latina

In molte città si celebra la “sepoltura della sardina”, una rappresentazione simbolica e satirica della fine del Carnevale, che segna l’inizio della Quaresima.

Stati Uniti e mondo anglosassone

Anche in comunità protestanti (come anglicani, luterani e metodisti) il Mercoledì delle Ceneri è celebrato con l’imposizione delle ceneri. Nelle grandi città come New York o Londra, si trovano sacerdoti che offrono le ceneri per strada, sotto iniziative come “Ashes to Go”.

Mercoledì delle Ceneri nella Chiesa Ortodossa

Nella tradizione ortodossa, la Quaresima inizia con il Lunedì Puro (Clean Monday), e non si celebra l’imposizione delle ceneri. Tuttavia, lo spirito di penitenza e purificazione è molto presente, spesso con un’intensità liturgica e ascetica anche maggiore.

Un tempo per ricominciare

Il Mercoledì delle Ceneri non è solo un momento di lutto o sacrificio, ma un’opportunità di rinascita interiore. È l’invito a fermarsi, riflettere e scegliere una vita più autentica, riconciliata con Dio, con sé stessi e con gli altri. È il primo passo verso la Pasqua, la festa della Resurrezione, e quindi un cammino di speranza, nonostante la sua austerità.

Il Mercoledì delle Ceneri apre un tempo sacro

Il Mercoledì delle Ceneri apre un tempo sacro, profondamente significativo nella vita cristiana. Tra silenzio e cenere, digiuno e preghiera, si apre un sentiero che conduce alla luce della Pasqua. In un mondo frenetico, questo giorno resta un richiamo forte a guardare dentro sé stessi, a spogliarsi del superfluo e a riscoprire ciò che conta davvero.

Che la benedizione del Signore attraverso la forza delle Sacre Ceneri si posi sulla tua fronte e su quella dei tuoi cari.

Auguro a te e a tutta la tua famiglia di iniziare un percorso di umiltà e fede, lo stesso iniziato nel battesimo e ritrovato da oggi con le Sacre Ceneri verso la Santa Quaresima.

“Iniziamo da oggi quel percorso verso la Quaresima prendendo coscienza di quanto lo Spirito Santo, ricevuto nel Battesimo, ha operato e può operare in noi”.

In questo giorno dovremmo onorare il digiuno, vestirci di sacco facendoci cospargere con la cenere sul capo. Che la benedizione di questo giorno sia sulla tua famiglia!

Siano giorni di preghiera, digiuni ed elemosine, ritroviamoci nel sacrificio della cane per purificarci nello spirito.

