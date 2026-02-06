Medvedev punge l’Europa: “cedono sovranità agli USA, Groenlandia è solo l’inizio”

Dmitry Medvedev punge l'Europa sulla questione Groenlandia e il rapporto con gli USA: una progressiva cessione della propria sovranità all'America

Trump e Medvedev

L’Europa sarà costretta a cedere agli USA ciò che rimane della sua sovranità e la crisi con la Groenlandia è solo l’inizio. Ad affermarlo è stato il numero due del Consiglio di sicurezza russo, l’ex Presidente Dmitry Medvedev. Rifiutando le risorse energetiche russe, l’Europa si è messa in una trappola mostruosa ed è caduta “in una dipendenza critica dal gas americano“, ha aggiunto.

E il problema non è più il Presidente Trump, che non è amato dagli idioti al potere al momento. I Paesi europei dovranno pagare quello che rimane della loro sovranità e la Groenlandia è solo l’inizio“, ha affermato.

