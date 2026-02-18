Medio Oriente, gli USA mobilitano gli aerei da guerra: “colloqui con Iran terminati”. Cosa sta succedendo

I colloqui fra USA e Iran procedono lentamente, anche troppo. Ieri, il vicepresidente statunitense J. D. Vance ha dichiarato che Teheran non ha accettato “alcune linee rosse” fissate da Trump. “Da un lato, è andato tutto bene“, ha dichiarato Vance a Fox News, ma “dall’altro era molto chiaro che il presidente (americano, ndr) aveva stabilito alcune linee rosse che gli iraniani non sono ancora pronti a riconoscere e risolvere“. Secondo Channel 12, la Casa Bianca ha fatto sapere a Israele che i colloqui con l’Iran sarebbero “giunti al termine“, visto che Teheran non vuole accettare le proposte di Trump. Intanto, cresce la tensione sotto il profilo militare.

In meno di 8 ore, nella serata italiana di ieri, il rafforzamento militare USA in Medio Oriente si è parecchio intensificato. Nella notte, diversi aerei cisterna della USAF sono decollati dalla Florida e diretti verso la Bulgaria. Secondo “Egypt’s Intel Observer”, 12 caccia stealth F-22 Raptor sono arrivati ​​alla base aerea di Lakenheath, prima di proseguire per il Medio Oriente, probabilmente alla base aerea di Al Udeid in Qatar. In movimento anche 36 caccia F-16, che dovrebbero essere schierati in Medio Oriente nelle prossime ore.

Egypt’s Intel Observer aggiunge: “altri due aerei Sentry AWACS E-3 si stanno preparando a partire per la base aerea di Ramstein, dove si uniranno ad altri due arrivati ​​oggi alla RAF Mildenhall (SHUCK84, SHUCK85, SHUCK86, SHUCK87).

1 aereo BACN (Battlefield Airborne Communications Node) E-11A con i numeri di coda 22-9046 è previsto in arrivo alla base aerea di Ramstein in Germania prima di dirigersi in Medio Oriente. Ci sono già 3 BACN schierati presso la base aerea di Prince Sultan.

Infine, un aereo da ricognizione U-2 Dragon Lady è partito dalla base aerea RAF di Fairford, nel Regno Unito, e si dice che si stesse dirigendo verso il Medio Oriente. Potrebbe essere dispiegato a Cipro o alla base aerea Prince Sultan. Vale la pena notare che l’U-2 svolge un ruolo chiave come ponte di comunicazione tra l’F-22 e l’F-35“.