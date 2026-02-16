Martedì Grasso: storia, tradizione e celebrazioni nel mondo. IMMAGINI, FRASI, VIDEO

Carnevale: ecco immagini, video, frasi, proverbi per fare gli auguri di Buon Martedì Grasso 2026 su Facebook e WhatsApp

/

Il Martedì Grasso, conosciuto anche con il nome francese Mardi Gras, è l’ultimo giorno di Carnevale e precede il Mercoledì delle Ceneri, che segna l’inizio della Quaresima nel calendario cristiano. La Quaresima, un periodo di 40 giorni di penitenza e digiuno, conduce alla celebrazione della Pasqua. Per questo motivo, il Martedì Grasso rappresenta l’ultimo giorno di eccessi prima della moderazione spirituale. In molti paesi, il Martedì Grasso è sinonimo di feste, maschere, carri allegorici, balli e banchetti, ed è una delle espressioni culturali più vivaci e colorate dell’anno.

Origini del Martedì Grasso

Le origini del Martedì Grasso sono precristiane e si collegano ai riti pagani che celebravano la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera, come i Saturnali romani e le feste dionisiache greche. Con l’avvento del cristianesimo, molte di queste tradizioni furono integrate nel calendario liturgico.

Il termine “grasso” si riferisce all’uso di carni, formaggi, uova e altri cibi ricchi, che venivano consumati in abbondanza prima del digiuno quaresimale. Nei secoli, questa data è diventata anche un’occasione per sovvertire temporaneamente le regole sociali, con travestimenti, scherzi e satire politiche.

Martedì Grasso nel mondo

Italia

In Italia, il Martedì Grasso segna il culmine del Carnevale, una festa molto sentita da nord a sud. Ogni regione ha le sue maschere tipiche e le sue tradizioni. Tra i Carnevali più celebri:

  • Venezia: famoso per le sue maschere eleganti, i balli in costume e le atmosfere barocche.

  • Viareggio: noto per i carri allegorici satirici di grandi dimensioni.

  • Ivrea: dove si svolge la storica Battaglia delle Arance, rievocazione di una rivolta popolare medievale.

Francia

In Francia, specialmente a Nizza, si svolge uno dei Carnevali più grandi d’Europa. I carri sfilano con temi fantastici, accompagnati da musica, fiori e coriandoli.

Brasile

Il Carnevale di Rio de Janeiro raggiunge il suo apice il Martedì Grasso. Le scuole di samba sfilano con costumi sfarzosi e coreografie spettacolari, in una celebrazione che attira milioni di turisti da tutto il mondo.

Stati Uniti

Negli Stati Uniti, il Mardi Gras è particolarmente sentito a New Orleans, Louisiana, dove si celebra con parate, costumi viola-verde-oro (i colori simbolici della festa), perle colorate lanciate dai carri e concerti jazz. La città mescola influenze francesi, creole e africane, creando un evento unico nel suo genere.

Germania

In Germania, il Martedì Grasso fa parte del periodo chiamato Fasching o Karneval, celebrato soprattutto nelle regioni cattoliche come Colonia, Mainz e Düsseldorf, con carri satirici, balli in maschera e coriandoli.

Simboli e tradizioni culinarie

Il Martedì Grasso è anche una festa gastronomica. In molti paesi, si preparano dolci e piatti ricchi, tra cui:

  • Chiacchiere / frappe / bugie in Italia

  • King Cake a New Orleans, una torta colorata con una piccola statuina nascosta all’interno

  • Crêpes in Francia

  • Pfannkuchen (krapfen) in Germania

  • Pancakes nei paesi anglosassoni, dove il Martedì Grasso è anche chiamato Pancake Day

Significato spirituale e culturale

Anche se oggi il Martedì Grasso è soprattutto una festa popolare e folkloristica, non bisogna dimenticare le sue radici spirituali. Rappresenta il momento finale di libertà e indulgenza prima del tempo della riflessione, del sacrificio e del rinnovamento interiore.

Nel contesto culturale moderno, il Martedì Grasso è anche un’espressione di identità collettiva, resistenza sociale, creatività artistica e libertà d’espressione.

Eredità culturale millenaria

Il Martedì Grasso è molto più di una festa di travestimenti e dolci: è un’eredità culturale millenaria, che continua a trasformarsi, adattandosi alle epoche e ai contesti sociali. Dalla spiritualità alla satira, dal rito alla festa, questo giorno rappresenta un momento di rottura e rinascita, che ogni cultura celebra a suo modo, ma con lo stesso spirito di gioia, condivisione e colore.

Carnevale 2026, ecco una selezione di immagini (gallery in alto), video, frasi e proverbi (in basso), da inviare su WhatsApp e Facebook per augurare un Buon Martedì Grasso.

Ecco le FRASI ed i PROVERBI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

  • Se è giovedì grasso, nessuno problema. Se è martedì grasso, va benissimo, figurati. Se sono grasso io, tutti a rompere le scatole!
  • Ho chiesto consiglio alla negoziante per una maschera e lei mi ha detto che forse sarei stata meglio senza: è capitato anche a te?
  • Ogni anno inventano sempre una maschera nuova, ma la mia preferita resta sempre la tua!
  • Danza lieta, mascherina,
    danza fino a domattina!
    Son coriandoli le stelle!
    e i panini son frittelle.
    Sono tutti sorridenti,
    sono tutti assai contenti.
    Lo sapete che Arlecchino
    fu vestito, poverino,
    con cenci regalati
    dai bambini fortunati?
    Arlecchino sorridente
    è l’immagine vivente
    dell’aiuto che può dare
    chi anche agli altri sa pensare.
    Danza lieta, mascherina,
    danza fino a domattina!
    (Filastrocca di Carnevale, Anonimo)
  • Stelle filanti, coriandoli e maschere sgargianti: auguri di buon Carnevale a tutti quanti!
  • Sei come il Carnevale: fai sempre ridere!
  • Carnevale in filastrocca, con la maschera sulla bocca, con la maschera sugli occhi, con le toppe sui ginocchi. Auguri!
  • A Carnevale ogni scherzo vale: e tu che sei uno scherzo della Natura lo sai bene
  • A carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale. (Proverbio)
  • Carnevale guarisce ogni male. (Proverbio)
  • Non c’è carnevale senza la luna di febbraio. (Proverbio)
  • Inutile metterti una maschera oggi, saresti in tema anche senza! Auguri!
  • Carnevale vecchio e pazzo
    s’è venduto il materasso
    per comprare pane e vino
    tarallucci e cotechino.
    E mangiando a crepapelle
    la montagna di frittelle
    gli è cresciuto un gran pancione
    che somiglia ad un pallone.
    Beve, beve all’improvviso
    gli diventa rosso il viso
    poi gli scoppia anche la pancia
    mentre ancora mangia, mangia.
    Così muore Carnevale
    e gli fanno il funerale. (Gabriele D’Annunzio)
  • Mi metterò una maschera da
    pagliaccio,
    per far credere a tutti che il sole è
    di ghiaccio.
    Mi metterò una maschera da
    imperatore,
    avrò un impero per un paio d’ore:
    per voler mio dovranno levarsi la
    maschera,
    quelli che la portano ogni giorno
    dell’anno…
    E sarà il carnevale più divertente,
    veder la faccia vera di tanta gente.
    (Gianni Rodari)
  • Carnevale, ogni scherzo vale.
    Mi metterò una maschera da
    Pulcinella
    e dirò che ho inventato la
    mozzarella.
    Mi metterò una maschera da
    Pantalone,
    dirò che ogni mio sternuto vale
    un milione. (Gianni Rodari)
  • ? Papà mi compri i coriandoli?
    ? No! L’anno scorso li hai buttati via tutti! (Anonimo)
  • Una maschera ci dice di più di una faccia. (Oscar Wilde)
  • Datemi, o Signore, il senso del ridicolo. Concedetemi la grazia di comprendere uno scherzo, affinché conosca nella vita un po’ di gioia e possa farne parte anche ad altri. (Tommaso Moro)
  • Odio il Carnevale. Ci provi con una principessa disney e ti ritrovi a letto con un camionista di Brembate. (Zziagenio78, Twitter)
  • Oggi sono così bella che quando gli ho chiesto una maschera per il carnevale, il commesso mi ha dato solo l’elastico. (la_simple, Twitter)
  • L’umanità si prende troppo sul serio. È il peccato originale del mondo. Se l’uomo delle caverne fosse stato capace di ridere, la storia sarebbe stata diversa. (Oscar Wilde)
  • A Carnevale, ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale.  (Proverbio)
  • A Carnevale si conosce chi ha la gallina grassa.  (Proverbio)
  • Carnevale a casa d’altri, Pasqua a casa tua, Natale in corte.  (Proverbio)
  • Carnevale al sole, Pasqua molle.  (Proverbio)
  • Carnevale o Quaresima, per me è la medesima.  (Proverbio)
  • Chi si marita male non fa mai Carnevale.  (Proverbio)
  • Chi è nato di Carnevale, non ha paura dei brutti musi.  (Proverbio)
  • Da Natale a Carnevale non c’è vigilia da osservare, se San Mattia non appare.  (Proverbio)
  • Il Carnevale al sole, la Pasqua al fuoco.  (Proverbio)
  • L’amore di Carnevale muore in Quaresima.  (Proverbio)
  • Mentre gli altri si sollazzano nel Carnevale, a’ poveri tocca faticare per vivere.  (Proverbio)
  • Natale senza danari, Carnevale senz’appetito, Pasqua senza devozione.  (Proverbio)
  • Quando il padre fa Carnevale, ai figlioli tocca far Quaresima
  • A Carnevale il povero a zappare.  (Proverbio)
  • Per Berlingaccio chi non ha ciccia ammazza il gattaccio.  (Proverbio)
  • E’ come un cardo senza sale, far col marito il Carnevale.  (Proverbio)
  • Tutti i cibi in Quaresima fan male, a chi abusò di tutti in Carnevale.  (Proverbio)
  • Fa’ carnevale in maniera di poter fare pure una buona Pasqua.  (Proverbio)
  • Natale stizzone, Carnevale solleone.  (Proverbio)
  • Non c’è carnevale senza la luna di febbraio.  (Proverbio)
  • Carnevale tutte le feste fa ritornare!.  (Proverbio)

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:




