Martedì Grasso: storia, tradizione e celebrazioni nel mondo. IMMAGINI, FRASI, VIDEO

Il Martedì Grasso, conosciuto anche con il nome francese Mardi Gras, è l’ultimo giorno di Carnevale e precede il Mercoledì delle Ceneri, che segna l’inizio della Quaresima nel calendario cristiano. La Quaresima, un periodo di 40 giorni di penitenza e digiuno, conduce alla celebrazione della Pasqua. Per questo motivo, il Martedì Grasso rappresenta l’ultimo giorno di eccessi prima della moderazione spirituale. In molti paesi, il Martedì Grasso è sinonimo di feste, maschere, carri allegorici, balli e banchetti, ed è una delle espressioni culturali più vivaci e colorate dell’anno.

Origini del Martedì Grasso

Le origini del Martedì Grasso sono precristiane e si collegano ai riti pagani che celebravano la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera, come i Saturnali romani e le feste dionisiache greche. Con l’avvento del cristianesimo, molte di queste tradizioni furono integrate nel calendario liturgico.

Il termine “grasso” si riferisce all’uso di carni, formaggi, uova e altri cibi ricchi, che venivano consumati in abbondanza prima del digiuno quaresimale. Nei secoli, questa data è diventata anche un’occasione per sovvertire temporaneamente le regole sociali, con travestimenti, scherzi e satire politiche.

Martedì Grasso nel mondo

Italia

In Italia, il Martedì Grasso segna il culmine del Carnevale, una festa molto sentita da nord a sud. Ogni regione ha le sue maschere tipiche e le sue tradizioni. Tra i Carnevali più celebri:

Venezia : famoso per le sue maschere eleganti, i balli in costume e le atmosfere barocche.

Viareggio : noto per i carri allegorici satirici di grandi dimensioni.

Ivrea: dove si svolge la storica Battaglia delle Arance, rievocazione di una rivolta popolare medievale.

Francia

In Francia, specialmente a Nizza, si svolge uno dei Carnevali più grandi d’Europa. I carri sfilano con temi fantastici, accompagnati da musica, fiori e coriandoli.

Brasile

Il Carnevale di Rio de Janeiro raggiunge il suo apice il Martedì Grasso. Le scuole di samba sfilano con costumi sfarzosi e coreografie spettacolari, in una celebrazione che attira milioni di turisti da tutto il mondo.

Stati Uniti

Negli Stati Uniti, il Mardi Gras è particolarmente sentito a New Orleans, Louisiana, dove si celebra con parate, costumi viola-verde-oro (i colori simbolici della festa), perle colorate lanciate dai carri e concerti jazz. La città mescola influenze francesi, creole e africane, creando un evento unico nel suo genere.

Germania

In Germania, il Martedì Grasso fa parte del periodo chiamato Fasching o Karneval, celebrato soprattutto nelle regioni cattoliche come Colonia, Mainz e Düsseldorf, con carri satirici, balli in maschera e coriandoli.

Simboli e tradizioni culinarie

Il Martedì Grasso è anche una festa gastronomica. In molti paesi, si preparano dolci e piatti ricchi, tra cui:

Chiacchiere / frappe / bugie in Italia

King Cake a New Orleans, una torta colorata con una piccola statuina nascosta all’interno

Crêpes in Francia

Pfannkuchen (krapfen) in Germania

Pancakes nei paesi anglosassoni, dove il Martedì Grasso è anche chiamato Pancake Day

Significato spirituale e culturale

Anche se oggi il Martedì Grasso è soprattutto una festa popolare e folkloristica, non bisogna dimenticare le sue radici spirituali. Rappresenta il momento finale di libertà e indulgenza prima del tempo della riflessione, del sacrificio e del rinnovamento interiore.

Nel contesto culturale moderno, il Martedì Grasso è anche un’espressione di identità collettiva, resistenza sociale, creatività artistica e libertà d’espressione.

Eredità culturale millenaria

Il Martedì Grasso è molto più di una festa di travestimenti e dolci: è un’eredità culturale millenaria, che continua a trasformarsi, adattandosi alle epoche e ai contesti sociali. Dalla spiritualità alla satira, dal rito alla festa, questo giorno rappresenta un momento di rottura e rinascita, che ogni cultura celebra a suo modo, ma con lo stesso spirito di gioia, condivisione e colore.

Ecco le FRASI ed i PROVERBI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Se è giovedì grasso, nessuno problema. Se è martedì grasso, va benissimo, figurati. Se sono grasso io, tutti a rompere le scatole!

Ho chiesto consiglio alla negoziante per una maschera e lei mi ha detto che forse sarei stata meglio senza: è capitato anche a te?

Ogni anno inventano sempre una maschera nuova, ma la mia preferita resta sempre la tua!

Danza lieta, mascherina,

danza fino a domattina!

Son coriandoli le stelle!

e i panini son frittelle.

Sono tutti sorridenti,

sono tutti assai contenti.

Lo sapete che Arlecchino

fu vestito, poverino,

con cenci regalati

dai bambini fortunati?

Arlecchino sorridente

è l’immagine vivente

dell’aiuto che può dare

chi anche agli altri sa pensare.

Danza lieta, mascherina,

danza fino a domattina!

(Filastrocca di Carnevale, Anonimo)

Sei come il Carnevale: fai sempre ridere!

Carnevale in filastrocca, con la maschera sulla bocca, con la maschera sugli occhi, con le toppe sui ginocchi. Auguri!

A Carnevale ogni scherzo vale: e tu che sei uno scherzo della Natura lo sai bene

A carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale. (Proverbio)

Carnevale guarisce ogni male. (Proverbio)

Non c’è carnevale senza la luna di febbraio. (Proverbio)

Inutile metterti una maschera oggi, saresti in tema anche senza! Auguri!

Carnevale vecchio e pazzo

s’è venduto il materasso

per comprare pane e vino

tarallucci e cotechino.

E mangiando a crepapelle

la montagna di frittelle

gli è cresciuto un gran pancione

che somiglia ad un pallone.

Beve, beve all’improvviso

gli diventa rosso il viso

poi gli scoppia anche la pancia

mentre ancora mangia, mangia.

Così muore Carnevale

e gli fanno il funerale. (Gabriele D’Annunzio)

pagliaccio,

per far credere a tutti che il sole è

di ghiaccio.

Mi metterò una maschera da

imperatore,

avrò un impero per un paio d’ore:

per voler mio dovranno levarsi la

maschera,

quelli che la portano ogni giorno

dell’anno…

E sarà il carnevale più divertente,

veder la faccia vera di tanta gente.

(Gianni Rodari)

Mi metterò una maschera da

Pulcinella

e dirò che ho inventato la

mozzarella.

Mi metterò una maschera da

Pantalone,

dirò che ogni mio sternuto vale

un milione. (Gianni Rodari)

? No! L’anno scorso li hai buttati via tutti! (Anonimo)

Datemi, o Signore, il senso del ridicolo. Concedetemi la grazia di comprendere uno scherzo, affinché conosca nella vita un po’ di gioia e possa farne parte anche ad altri. (Tommaso Moro)

Odio il Carnevale. Ci provi con una principessa disney e ti ritrovi a letto con un camionista di Brembate. (Zziagenio78, Twitter)

Oggi sono così bella che quando gli ho chiesto una maschera per il carnevale, il commesso mi ha dato solo l’elastico. (la_simple, Twitter)

L’umanità si prende troppo sul serio. È il peccato originale del mondo. Se l’uomo delle caverne fosse stato capace di ridere, la storia sarebbe stata diversa. (Oscar Wilde)

A Carnevale si conosce chi ha la gallina grassa. (Proverbio)

Carnevale a casa d’altri, Pasqua a casa tua, Natale in corte. (Proverbio)

Carnevale al sole, Pasqua molle. (Proverbio)

Carnevale o Quaresima, per me è la medesima. (Proverbio)

Chi si marita male non fa mai Carnevale. (Proverbio)

Chi è nato di Carnevale, non ha paura dei brutti musi. (Proverbio)

Da Natale a Carnevale non c’è vigilia da osservare, se San Mattia non appare. (Proverbio)

Il Carnevale al sole, la Pasqua al fuoco. (Proverbio)

L’amore di Carnevale muore in Quaresima. (Proverbio)

Mentre gli altri si sollazzano nel Carnevale, a’ poveri tocca faticare per vivere. (Proverbio)

Natale senza danari, Carnevale senz’appetito, Pasqua senza devozione. (Proverbio)

Quando il padre fa Carnevale, ai figlioli tocca far Quaresima

A Carnevale il povero a zappare. (Proverbio)

Per Berlingaccio chi non ha ciccia ammazza il gattaccio. (Proverbio)

E’ come un cardo senza sale, far col marito il Carnevale. (Proverbio)

Tutti i cibi in Quaresima fan male, a chi abusò di tutti in Carnevale. (Proverbio)

Fa’ carnevale in maniera di poter fare pure una buona Pasqua. (Proverbio)

Natale stizzone, Carnevale solleone. (Proverbio)

Non c’è carnevale senza la luna di febbraio. (Proverbio)

Carnevale tutte le feste fa ritornare!. (Proverbio)

