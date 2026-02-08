Manifestazione di protesta a Niscemi: “frana per mancati interventi e per abbandono”

Il movimento No Muos, insieme a sigle sindacali di base e a cittadini, questa mattina, è sceso in piazza, a Niscemi, “per denunciare ciò che negli anni non è stato fatto per salvaguardare il territorio”, hanno detto gli organizzatori. “La frana non è stata conseguenza del caso o del maltempo – hanno detto alcuni manifestanti – ma il risultato di anni di abbandono del territorio e di mancanza di pianificazione”.

“Ancora oggi, vengono autorizzati interventi di adeguamento e ampliamento per l’area militare americana che ospita il sistema di telecomunicazioni Muos – hanno detto gli organizzatori – mentre per la città nulla è stato fatto nel tempo, nonostante la frana del 1997″.