Maltempo tra Calabria e Sicilia: raffiche di vento e disagi nei collegamenti aerei, voli dirottati

Giornata di forte maltempo su Calabria e Sicilia, dove intense raffiche di vento stanno creando disagi alla circolazione stradale e ai collegamenti marittimi e aerei. In diverse aree delle due regioni si registrano precipitazioni sparse e un sensibile abbassamento delle temperature, ma è soprattutto il vento a destare preoccupazione.

Le raffiche, in alcuni casi particolarmente sostenute lungo le coste e nelle zone esposte, hanno reso difficoltosi gli spostamenti, con interventi dei vigili del fuoco per rami caduti, cartellonistica divelta e piccoli danni a strutture leggere. Disagi anche nei collegamenti aerei. A causa del forte vento, il volo Ryanair FR0739 Bologna–Catania è stato dirottato su Roma per motivi di sicurezza. Questa mattina sempre a causa del forte vento che sta interessando Reggio Calabria, è stato cancellato il volo AZ01154 delle 6:10 in partenza dall’Aeroporto dello Stretto e diretto a Roma Fiumicino.

La decisione è stata presa in via precauzionale per garantire l’incolumità dei passeggeri e dell’equipaggio, considerata la difficoltà nelle operazioni di atterraggio nello scalo etneo. Le condizioni meteo sono monitorate costantemente dalla Protezione civile e dalle autorità competenti. Si raccomanda alla popolazione la massima prudenza negli spostamenti, evitando aree alberate o strutture instabili e prestando particolare attenzione alla guida, soprattutto sui viadotti e nelle zone maggiormente esposte alle raffiche.