Maltempo Scilla, l’assessore Scarano: “danni sulla via Marina” | INTERVISTA

Il forte maltempo con vento e mareggiate ha creato enormi disagi in Calabria, in particolar modo sul Tirreno. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, l’assessore del comune di Scilla al turismo ed allo spettacolo, Scarano, afferma: “adesso la situazione è sotto controllo anche se abbiamo avuto alcuni danni sulla via Marina. Siamo in costante contatto con la protezione civile e monitoriamo la situazione”.

“Chianalea? E’ tutto tranquillo e non ci sono stati danni. E’ opportuno intervenire con dei lavori, stiamo attendendo la Regione“, sottolinea Scarano.