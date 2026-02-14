Maltempo, rinviati gli eventi di “Siderno in maschera”

L’amministrazione comunale dispone lo stop alle iniziative del 15 febbraio: confermate solo le due rappresentazioni de “La Fenice”, che si terranno nella palestra della scuola “Pedullà”

carnevale
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Stante l’incertezza delle condizioni meteo previste per la giornata di domani, domenica 15 febbraio, l’Amministrazione Comunale di Siderno guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, con l’assessorato al Turismo che fa capo al Vicesindaco Salvatore Pellegrino, di concerto con la Pro Loco e la Consulta Giovanile, ha disposto il rinvio di tutti gli eventi in programma domenica 15 nell’ambito della manifestazione “Siderno in maschera”, patrocinata dal Consiglio Regionale della Calabria.

Fanno eccezione le due rappresentazioni della farsa di Carnevale che metterà in scena l’associazione “La Fenice”, inizialmente previste alle 10:30 in piazza Vittorio Veneto e alle 20:30 in piazza Portosalvo. Si terranno domani, domenica 15, agli stessi orari (10:30 e 20:30) nella palestra della scuola media “Gesumino Pedullà”.

