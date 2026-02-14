Maltempo, rinviati gli eventi di “Siderno in maschera”

Stante l’incertezza delle condizioni meteo previste per la giornata di domani, domenica 15 febbraio, l’Amministrazione Comunale di Siderno guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, con l’assessorato al Turismo che fa capo al Vicesindaco Salvatore Pellegrino, di concerto con la Pro Loco e la Consulta Giovanile, ha disposto il rinvio di tutti gli eventi in programma domenica 15 nell’ambito della manifestazione “Siderno in maschera”, patrocinata dal Consiglio Regionale della Calabria.

Fanno eccezione le due rappresentazioni della farsa di Carnevale che metterà in scena l’associazione “La Fenice”, inizialmente previste alle 10:30 in piazza Vittorio Veneto e alle 20:30 in piazza Portosalvo. Si terranno domani, domenica 15, agli stessi orari (10:30 e 20:30) nella palestra della scuola media “Gesumino Pedullà”.