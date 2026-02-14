Maltempo Reggio Calabria, la CISL: “subito aiuti e un piano strutturale contro il dissesto”

La Segretaria della CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria, Nausica Sbarra, e il Segretario generale della FAI CISL Reggio Calabria, Giuseppe Mesiano, esprimono forte preoccupazione per i gravi danni provocati dal recente maltempo in diversi territori della provincia reggina e chiedono interventi rapidi a sostegno delle comunità colpite.

“In questa fase — dichiarano Sbarra e Mesiano — è indispensabile garantire risposte tempestive per il ripristino delle infrastrutture, il sostegno alle famiglie e alle attività economiche danneggiate e la tutela dei lavoratori che rischiano di pagare il prezzo più alto di questa emergenza. Accanto agli interventi immediati serve una strategia strutturale e continuativa fondata su prevenzione, manutenzione e cura del territorio. Troppo spesso le nostre aree tornano a subire conseguenze pesantissime a ogni evento meteorologico intenso: è un segnale che impone un cambio di passo”.

“Occorre mettere in campo misure concrete non solo per rispondere all’emergenza, ma anche per assicurare la ripresa del tessuto produttivo e occupazionale delle zone colpite, ed è soprattutto necessario pensare a un grande piano di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio, rafforzando la programmazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il presidio umano nelle attività di forestazione e prevenzione”.

I rappresentanti della CISL sottolineano inoltre che “è fondamentale valorizzare e sostenere sempre di più le attività idraulico-forestali e il ruolo del Consorzio di Bonifica, presidio operativo indispensabile per prevenire il dissesto idrogeologico e garantire la pulizia e l’efficienza delle reti di scolo”. “Tutte le istituzioni, a ogni livello — concludono Sbarra e Mesiano — devono operare con responsabilità e condividendo una visione di difesa del territorio e sicurezza delle comunità“.