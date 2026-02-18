Maltempo Reggio Calabria, forte vento inclina le colonne di Tresoldi: area interdetta e sopralluogo urgente

A seguito dei forti venti di questi giorni, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria si è tempestivamente attivata per mettere in sicurezza il sito monumentale “Opera” dell’artista Edoardo Tresoldi e per il ripristino dell’installazione permanente di arte pubblica sul lungomare “Italo Falcomatà” che, com’è noto, ha subìto l’inclinazione di alcune colonne con potenziale rischio di cedimento.

Il Comune è intervenuto su due fronti: da un lato è stata emanata l’ordinanza sindacale che ha disposto il divieto di accesso e transito a persone e veicoli presso il sito; dall’altro il Settore comunale Sviluppo economico, Cultura e Turismo si è subito rivolto alla società Sub Divo Srl, che gestisce le installazioni dell’artista Tresoldi, chiedendo che venga effettuato un sopralluogo urgente presso il sito sia nell’ambito dell’attività di manutenzione annuale a carico della stessa società, sia per verificare lo stato dell’opera dopo le calamità di questi giorni.

Il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, ha dichiarato: “Dal 2020 “Opera” è entrata a far parte del nostro patrimonio artistico e costituisce ormai un importantissimo elemento identitario della città. Le colonne di Tresoldi sono un monumento che sentiamo intimamente nostro e stiamo facendo di tutto affinché venga ripristinato in tutto il suo splendore. Va ricordato che il vento registrato in questi giorni ha rappresentato un evento estremo, con raffiche che hanno superato i 120 km/h, ma va anche chiarito – ha concluso Battaglia – che stiamo lavorando senza sosta per rispondere all’emergenza con ogni strumento che abbiamo a disposizione e con la massima solerzia“