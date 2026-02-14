Maltempo Reggio Calabria, Battaglia: “danni ingenti dopo due cicloni, chiederemo lo stato di calamità”

“Si è provveduto a una ricognizione dei danni, considerando che eventi climatici di questa portata difficilmente si verificano dalle nostre parti“. Lo afferma in una nota il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia che, nelle scorse ore, ha effettuato diversi sopralluoghi nelle aree maggiormente colpite dal maltempo.

“Si è trattato di due cicloni che si sono susseguiti a breve distanza l’uno dall’altro – ha chiarito – Ci eravamo tutelati con ordinanze di chiusura delle scuole, dei mercati e dei cimiteri e, fortunatamente, l’azione di prevenzione, sempre in accordo con il Coc, la Protezione civile regionale e comunale e la Prefettura, ha funzionato. Le ricognizioni effettuate da Catona a Bocale hanno fatto registrare danni nelle zone di San Gregorio, Pellaro, Catona e Bocale, oltre che sul Lungomare di Reggio Calabria e al lido comunale. Prosegue senza sosta anche il lavoro della Polizia locale e della società Castore, impegnate nella raccolta delle segnalazioni e negli interventi sul territorio, in costante interlocuzione con la Protezione civile”.

“A seguito dello stato di emergenza– ha aggiunto Battaglia – saranno inviate le schede relative ai danni riscontrati. Il settore manutenzione e le società partecipate, con interventi in somma urgenza, hanno provveduto allo sgombero di alberi e rami per garantire il ripristino della viabilità nelle strade cittadine. La macchina amministrativa si è attivata immediatamente per assicurare gli interventi necessari. L’Amministrazione comunale chiederà alla Regione di attivarsi tempestivamente per la richiesta dello stato di calamità. Ci renderemo parte diligente – ha concluso il sindaco facente funzioni – per indicare tutti i dati necessari a segnalare i danni subiti. Particolare attenzione è rivolta alle attività produttive e commerciali della città”.