Maltempo, notte di paura a Reggio Calabria: vento di maestrale a 100km/h in città, panico sugli aerei che non riescono ad atterrare

È una notte drammatica per Reggio Calabria, investita in pieno dal ciclone Nils che sta sferzando il basso Tirreno. Il cuore della tempesta si è abbattuto sulla città con piogge intense, crollo delle temperature e raffiche di maestrale che hanno raggiunto valori eccezionali. In serata la temperatura è scesa fino a +10°C, mentre il vento ha soffiato con violenza su tutto il territorio urbano. La stazione meteo ENAV dell’Aeroporto dello Stretto ha registrato una raffica massima di 100 km/h, con valori analoghi anche nel centro cittadino.

Ancora più impressionanti i dati dalle aree collinari: ad Allai si sono toccati i 121 km/h, mentre a Pietrastorta si sono raggiunti i 111 km/h. In tutta la città si avvertono gli ululati del vento tra i palazzi, con pioggia battente che flagella infissi e persiane. I primi danni sono già evidenti.

Il maltempo ha paralizzato lo scalo cittadino. Un volo ITA da Roma Fiumicino è stato cancellato prima della partenza, evitando ai passeggeri una notte complicata. Due voli Ryanair, provenienti da Barcellona e Milano Malpensa, hanno invece sorvolato a lungo lo Stretto senza riuscire ad atterrare a causa delle raffiche trasversali sulla pista. Proprio negli ultimi minuti entrambi i voli si stanno dirigendo a Catania dove atterreranno a breve. A bordo si sono vissuti momenti di forte tensione.

Anche le zone periferiche e collinari della città sono state investite da nubifragi intensi. A Gambarie d’Aspromonte, nel territorio metropolitano, sono caduti quasi 80 millimetri di pioggia in poche ore, con temperature scese a +3°C e neve oltre i 1.600 metri.

La preoccupazione ora si concentra sul mare. Nel Tirreno le boe ondametriche hanno registrato onde superiori ai 6 metri e le mareggiate minacciano il litorale reggino. Il rischio è quello di danni al lungomare, alle strade costiere e alle infrastrutture ferroviarie.

La fase più intensa della tempesta è attesa tra la notte e le prime ore del mattino. Solo dopo l’alba di venerdì è previsto un graduale miglioramento. Fino ad allora, a Reggio Calabria resta massima allerta.

