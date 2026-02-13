Maltempo nel Cosentino, Crati oltre la soglia critica: attesa la piena nel pomeriggio

“Il fiume Crati, al confine tra Cassano allo Ionio e Corigliano-Rossano, nel Cosentino, ha superato la soglia critica fissata tra i 380 e 390 centimetri. Attualmente il livello è di circa 4,5 metri e continua a crescere“. Lo spiega all’ANSA il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, dicendo che “nel primo pomeriggio, intorno alle 14, si aspetta la piena“. “La situazione che si registra sul Crati è molto molto complicata. Alle quattro di stamattina sembrava che il peggio fosse passato, il livello era sceso a 3 metri e 57 centimetri. Intorno alle 5, però, – prosegue il sindaco – è iniziata una salita vertiginosa con le aree golenali, lato Sibari, invase. So che anche il collega sindaco di Corigliano-Rossano è molto preoccupato. Ho sentito la centrale Arpacal e siccome nell’entroterra, in particolare a Cosenza, stanotte c’è stata l’ira di Dio, si teme per il primo pomeriggio l’ondata di piena. Siamo tutti in allerta per questo“.

Il Sindaco di Zumpano (CS) ordina la chiusura della Strada Provinciale Destra Crati a causa dell’esondazione del Fiume Crati. “Si invita nuovamente la cittadinanza a non muoversi da casa se non strettamente necessario!! Pericolo reale per presenza di frane ed esondazione torrenti e fiumi“.