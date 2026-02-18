Maltempo Messina, prorogata la chiusura si alcuni cimiteri

Il Sindaco Federico Basile, con ordinanza sindacale n. 43 del 18 febbraio 2026, ha disposto la proroga della chiusura del Gran Camposanto e dei cimiteri di Santa Margherita e di Giampilieri-Molino fino alle ore 24.00 di venerdì 20 febbraio 2026. A spiegare le ragioni del provvedimento è l’Assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli: “a seguito delle verifiche effettuate da Messinaservizi Bene Comune, società che cura il verde all’interno dei cimiteri cittadini, è stato accertato che non sussistono ancora le condizioni di sicurezza necessarie per consentire la riapertura. L’evento meteo avverso che ha interessato il territorio comunale ha provocato danni diffusi alle aree alberate”.

“Si sta lavorando alla realizzazione di percorsi alternativi all’interno del Gran Camposanto per consentire, ove possibile, una riapertura anche parziale delle zone in cui le condizioni di sicurezza sono state ripristinate. Tuttavia, sono ancora in corso attività di manutenzione e non può sussistere interferenza tra gli interventi in atto e la presenza dei visitatori nelle aree di cantiere. Per tale ragione si è resa necessaria l’emanazione di un nuovo provvedimento sindacale”, evidenzia Minutoli. Con riferimento invece a Villa Mazzini è delimitata fino a martedi 24 febbraio. Data in cui la società incaricata dalla MSBC effettuerà le prove strumentali sull’albero considerato a rischio.