Maltempo Messina, prorogata la chiusura delle ville comunali e dei cimiteri cittadini | INFO

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto con una nuova ordinanza n. 33 del 13 febbraio 2026, la proroga della chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri cittadini fino alle ore 24.00 di domani, 14 febbraio 2026. La decisione si è resa necessaria a seguito degli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio comunale, caratterizzati da forti raffiche di vento che hanno provocato la caduta di diversi alberi ad alto fusto e di rami all’interno delle aree verdi pubbliche e dei cimiteri.

La proroga consentirà alle squadre incaricate di completare le operazioni di rimozione del materiale caduto e di effettuare un’accurata verifica dello stato di stabilità degli alberi presenti, al fine di eliminare ogni potenziale situazione di rischio e garantire la piena tutela dell’incolumità pubblica. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza “alla massima collaborazione e comprensione, assicurando che la riapertura delle aree interessate avverrà non appena saranno ripristinate le condizioni di totale sicurezza”.