Maltempo Messina: lavoro incessante dei Vigili del Fuoco, effettuati circa 200 interventi

Situazione delle ore 19:00. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Messina stanno operando, senza sosta, per il ripristino delle condizioni di sicurezza, procedendo alla delimitazione delle aree interessate e alla rimozione delle parti instabili, su tutta la provincia messinese. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati complessivamente 198 interventi. Attualmente risultano 210 richieste in attesa di essere espletate.

Per garantire maggiore supporto alla popolazione, il Comando ha predisposto un potenziamento dell’organico, con il raddoppio dei turni e del personale. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.