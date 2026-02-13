Maltempo Messina, l’assessore Minutoli: “notte dura, interventi su varie zone della città”

“È stata una notte dura. Continua il forte vento su tutta la città da Nord a Sud. I villaggi collinari sono stati colpiti da raffiche di vento fortissime e piogge intense. Si raccomanda di spostarsi solo per indispensabile necessità. Massima attenzione. Vento con raffiche fortissime. Ancora siamo in piena emergenza. Il COC è attivo e operativo h24 da ieri mattina”, è quanto afferma l’assessore alla protezione civile del comune di Messina, Massimo Minutoli.

“Polizia Municipale, protezione civile e volontariato sul campo incessantemente per tutta la notte. Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine sono intervenuti su diversi fronti”, conclude Minutoli.