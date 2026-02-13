Maltempo Messina: la situazione migliora, riaperti gli impianti sportivi e riprese le manifestazioni all’aperto

Messina: a seguito dell’ordinanza del Sindaco n. 32 del 13 febbraio 2026, cittadini e atleti possono tornare a praticare sport e partecipare agli eventi all’aperto

Con l’ordinanza del Sindaco di Messina, Federico Basile, n. 32 del 13 febbraio 2026, tutti gli impianti sportivi comunali sono stati riaperti al pubblico e agli atleti e sono riprese le manifestazioni all’aperto. La decisione segue l’attenuarsi della fase critica del maltempo che aveva interessato la città nella giornata del 12 febbraio e la conseguente comunicazione della Sala Operativa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che ha dichiarato un livello di allerta giallo per le zone A e I del Comune di Messina. A scopo precauzionale, per il forte vento, era stata precedentemente disposta la chiusura degli impianti e la sospensione delle manifestazioni all’aperto, a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini.

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) continua a monitorare la situazione, coordinando gli interventi di messa in sicurezza e verificando le condizioni del territorio. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a rispettare sempre le norme di sicurezza e le buone regole comportamentali.

