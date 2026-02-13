Maltempo Messina, il sindaco Basile potenzia il Centro Operativo Comunale per far fronte alle criticità | VIDEO

A seguito delle eccezionali condizioni meteorologiche che hanno interessato la città di Messina nelle ultime ore, con violente raffiche di vento da burrasca a burrasca forte e forti mareggiate lungo le coste tirreniche, il Sindaco Federico Basile ha disposto con ordinanza sindacale n. 31 del 13/02/2026 l’integrazione delle funzioni di supporto del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

Potenziato il Coc

“Abbiamo deciso di potenziare immediatamente il C.O.C. per assicurare la massima protezione della città – dichiara il Sindaco Federico Basile -. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità e ogni intervento sarà coordinato con le strutture comunali, la Protezione Civile e le associazioni di volontariato locali. Monitoreremo costantemente tutte le criticità, intervenendo tempestivamente per prevenire danni e fornire assistenza a chi ne ha bisogno, chiedendo anche la collaborazione attiva dei cittadini per segnalare situazioni di pericolo”. Il provvedimento, che integra quanto già attivato con l’ordinanza n. 29 del 11/02/2026, ha l’obiettivo di rafforzare la capacità di risposta dell’amministrazione comunale per la gestione delle emergenze, il monitoraggio dei rischi residui e l’assistenza alla popolazione.

“Stiamo gestendo in tempo reale le segnalazioni dei cittadini”

“Il Centro Operativo Comunale è pienamente attivo e coordinato – aggiunge l’Assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli –. Stiamo gestendo in tempo reale le segnalazioni dei cittadini e coordinando le squadre comunali per intervenire sui danni causati dal vento. L’obiettivo è assicurare una risposta immediata ed efficace alleemergenze generate dal maltempo”. L’Amministrazione comunale invita “tutti i cittadini a prestare la massima attenzione durante gli spostamenti. Per aggiornamenti costanti sulla situazione meteorologica e sugli interventi in corso, si rimanda al sito istituzionale del Comune di Messina e ai canali ufficiali della Protezione Civile comunale”.