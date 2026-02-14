Maltempo Messina, FdI: “raccogliamo quotidiana disperazione delle famiglie, accelerare risanamento”

“I nubifragi e le tempeste di vento sono un dramma per tutti ma lo sono ancor di più per chi vive ancora in baracca!“. Ad affermarlo sono il Capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale Libero Gioveni, il Presidente della terza Municipalità Alessandro Cacciotto e il vicepresidente della seconda Municipalità Giovanni Danzi. “In queste ultime 48 ore – spiegano Cacciotto, Gioveni e Danzi – abbiamo raccolto il grido di disperazione di diverse famiglie residenti nelle aree di Risanamento che hanno vissuto nella paura a causa delle avverse condizioni meteo, con lamiere e suppellettili provenienti da baracche limitrofe rese vuote che solo per poco non hanno provocato danni alle persone.

In tema di Risanamento si è fatto tanto in questi anni, ma troppe famiglie ancora attendono con ansia una casa dignitosa – dichiarano i tre esponenti di Fratelli d’Italia – ed è ovvio che al verificarsi di questi eventi meteorologici l’ansia si trasformi in terrore!

Lungi da noi riprendere la polemica delle dimissioni anticipate del sindaco – proseguono il capogruppo comunale con i due colleghi di partito – ma non si può non ammettere il fatto che il processo amministrativo già rodato rischi un po’ di incepparsi con l’atto estremo del primo cittadino.

La guida politica della città ha la sua importanza anche sul fronte del Risanamento – insistono Cacciotto, Danzi e Gioveni – e decidere volutamente di lasciarla tra qualche giorno ad un Commissario non può non rappresentare un neo soprattutto se si pensa che partecipate come ARISME e Patrimonio potrebbero anche dallo stesso futuro Commissario essere azzerate!

Rimaniamo però fiduciosi – concludono Gioveni, Cacciotto e Danzi – che in generale le partecipate non si facciano “distrarre” dalla campagna elettorale ed insieme alla Struttura Commissariale proseguano il virtuoso iter già avviato“.