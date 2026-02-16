Maltempo Messina: danni nei cimiteri, resta chiuso il Gran Camposanto | DETTAGLI

Il Sindaco di Messina dispone con l’ordinanza n. 42 del 16 febbraio 2026 una nuova proroga della chiusura dei cimiteri Gran Camposanto, Giampilieri e Santa Margherita fino alle ore 24.00 del 18 febbraio 2026. Con lo stesso provvedimento resta in vigore la chiusura della Villa Mazzini fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. La misura si rende necessaria per consentire il completamento delle operazioni di rimozione degli alberi e dei rami caduti e per effettuare tutte le verifiche di stabilità degli alberi presenti nelle aree, verdi e cimiteriali interessati, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.

L’amministrazione comunale invita “la cittadinanza a rispettare le indicazioni di chiusura e a non accedere ai siti interessati fino al termine degli interventi. Le aree saranno riaperte non appena saranno completamente eliminate le situazioni di rischio”. L’Amministrazione comunale ringrazia “per la collaborazione e per la comprensione mostrata in questa fase di emergenza”.