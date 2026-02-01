Maltempo: massi e alberi lungo la strada per Cardeto, la protesta dei cittadini | VIDEO

Raggiungere Cardeto diviene sempre più difficile a causa della presenza di massi e alberi lungo la strada che porta alla cittadina in provincia di Reggio Calabria. Cresce la preoccupazione tra i cittadini, e l’assenza di manutenzione della strada, solleva non poche polemiche. Il maltempo è la causa del disagio che stanno vivendo i cittadini di Cardeto.

L’appello dei residenti è rivolto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria affinché possa intervenire sull’arteria e renderla percorribile.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: