Maltempo, mare in tempesta a Scilla: onde violente sul litorale | FOTO E VIDEO

Il forte maltempo che in queste ore sta investendo Reggio Calabria si riflette con forza anche lungo la costa tirrenica, dove a Scilla si registra una violenta mareggiata. Le intense raffiche di vento e il mare agitato stanno spingendo onde alte e impetuose contro il litorale, con spruzzi che raggiungono la scogliera e il lungomare, fino alle aree più esposte del borgo, segno evidente dell’energia del mare in tempesta.

Il mare appare in piena forza, con correnti turbolente e un moto ondoso sostenuto: le onde si abbattono con violenza sugli scogli e investono le zone più basse della costa, rendendo particolarmente pericoloso avvicinarsi alla battigia. La situazione resta attentamente monitorata, mentre le condizioni meteo si mantengono instabili e il vento continua a soffiare con intensità su tutto il litorale tirrenico.