Maltempo, maestrale furioso a Reggio Calabria: albero sradicato al Cedir | FOTO

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta a Reggio Calabria, dove il maestrale soffia con eccezionale intensità causando danni e disagi in diverse aree della città. Nel tardo pomeriggio, all’interno dell’area del Cedir – Centro Direzionale, nel cuore del centro urbano, un grosso albero è stato sradicato dalle raffiche ed è precipitato al suolo in una zona particolarmente frequentata.

Secondo le rilevazioni, in centro il vento ha raggiunto velocità prossime ai 90 chilometri orari, mentre nell’hinterland si sono registrati picchi superiori ai 120 chilometri orari. Particolarmente delicata la situazione proprio nell’area del Cedir, che oltre a ospitare importanti uffici comunali accoglie anche il Tribunale di Reggio Calabria, dove quotidianamente si svolgono udienze e processi.

La caduta dell’albero, avvenuta in serata, ha interessato una porzione del complesso direzionale, generando momenti di apprensione tra i presenti e riaccendendo l’attenzione sulle condizioni di sicurezza in presenza di eventi meteorologici di tale intensità.