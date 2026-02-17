Maltempo in Sicilia, crolla parte del pontile Enel a Termini Imerese

Un pezzo del pontile della centrale Enel di Termini Imerese – da tempo in disuso – è crollato questa mattina a causa delle mareggiate e del forte vento che sta sferzando Palermo e la provincia. Le raffiche di maestrale hanno raggiunto 90 chilometri orari. Il maltempo ha determinato la cancellazione del traghetto e degli aliscafi da Palermo a Ustica. Danni si sono registrati in alcune abitazioni sul lungomare di Porticello – a una ventina di chilometri dal capoluogo siciliano -, come alla Casetta rossa sul lungomare. Un albero è caduto a Palermo nel parco della Favorita, bloccando il traffico il traffico per alcune ore. Sono decine gli interventi effettuati dalla notte dai vigili del fuoco.