Maltempo in Calabria, riaperte le strade chiuse per frane e allagamenti | INFO

A seguito del maltempo che sta colpendo la Calabria dalla giornata di ieri, si registrano parecchi disagi sulle strade anche a causa del forte vento che sta causando crolli e frane. L’Anas informa che a seguito delle frane sono stati chiusi i seguenti tratti stradali in provincia di Cosenza:

La SS107 “ Silana Crotonese ” al km 37,300, in entrambe le direzioni, a Rovito a causa di due alberi caduti.

” al km 37,300, in entrambe le direzioni, a Rovito a causa di due alberi caduti. La SS19 “ Delle Calabrie ” dal km 290,000 al km 292,000, in entrambe le direzioni, a Santo Stefano di Rogliano.

” dal km 290,000 al km 292,000, in entrambe le direzioni, a Santo Stefano di Rogliano. La SS278 “Di Potame” al km 13,300, in entrambe le direzioni, a

Sempre in provincia di Cosenza, a Cetraro, è chiuso per allagamento un tratto sulla statale 18 “Tirrena Inferiore”, in entrambe le direzioni, al km 294,800. Per la caduta di alberi è chiusa anche la NSA572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” dal km 39,000 al km 43,000 a Serra San Bruno (VV). Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 13:30

La SS 278 “Di Potame” è stata riaperta a senso unico alternato dal km 8,000 al km 13,300 nel territorio di Domanico (CS).

La SS 107 “Silana Crotonese” è stata riaperta al km 52,000, in località Celico (CS). In precedenza era stata chiusa al km 34,900 per detriti sul piano viabile e per la caduta di alberi al km 17,200.

Sulla SS 18 “Tirrena Inferiore”, ad Acquappesa (CS), permangono rallentamenti a causa dell’allagamento del piano viabile e della caduta di rami e alberi.

Sulla SS 19 “delle Calabrie”, nel territorio di Santo Stefano di Rogliano (CS), è attivo il senso unico alternato dal km 278,000 al km 292,000 per la presenza di detriti e fango sul piano viabile. Ulteriori criticità si registrano al km 278,100, al km 290 e tra il km 297 e il km 317.

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel tratto compreso tra Cosenza e Rogliano in direzione sud, la circolazione è regolare.

Il personale Anas è operativo senza sosta dalla notte, con squadre impegnate nelle attività di sorveglianza, monitoraggio e messa in sicurezza, oltre che nella gestione della viabilità lungo le arterie interessate.

Permane il presidio costante sui tratti colpiti dal maltempo: sulla SS 19 “delle Calabrie” a Tiriolo (CZ) per rischio frane e sulla NSA 572 “di Monte Cucco e Monte Pecoraro” (VV), tra Serra San Bruno e Mongiana, per rischio caduta alberi e per la verifica delle condizioni di transitabilità.

Le Sale Operative Anas di Catanzaro e Cosenza sono in collegamento continuo con il personale su strada, garantendo il coordinamento degli interventi e l’aggiornamento in tempo reale dell’evoluzione delle criticità.