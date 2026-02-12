Maltempo in Calabria, paura a Cosenza: crolla una strada

È chiusa al traffico la Strada Provinciale 263 nel tratto compreso tra Sant’Agata di Esaro e San Sosti, in località Scivolente, in provincia di Cosenza, a causa di una frana che ha interessato il manto stradale. Il cedimento della carreggiata è legato al forte maltempo che nelle ultime ore sta colpendo la Calabria, con piogge intense che hanno provocato smottamenti e criticità in diverse aree del territorio. Le precipitazioni abbondanti hanno compromesso il tratto stradale che è stato chiuso dopo il crollo.