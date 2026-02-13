Maltempo in Calabria, Occhiuto: “situazione complessa, massima attenzione sul Crati”

Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: “La situazione non è semplice né qui né in altri posti della Calabria. Torrenti, fiumi, il Crati. Stanotte abbiamo aperto le paratie della Diga di Tarsia raccogliendo nella diga 7 milioni di metri cubi di acqua. Riguardo al Crati, il fiume sta crescendo e siamo preoccupati per quello che può accadere nelle prossime ore. Qui ci sono persone isolate tra cui due bambini, una disabile al 100% in una casa che però qui, non doveva esserci perché è costruita sull’alveo del fiume. Ora bisogna ringraziare gli uomini della Protezione civile, i Vigili del fuoco e i carabinieri perché questo è il tempo di occuparsi dell’incolumità delle persone e lo stiamo facendo impegnandoci al massimo”.