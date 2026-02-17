Maltempo in Calabria, frana a Gimigliano: evacuata una famiglia rimasta isolata

A Gimigliano in provincia di Catanzaro è stata disposta l’evacuazione di un nucleo familiare rimasto isolato a seguito di una frana avvenuta in località Visconte, frazione del Comune. Lo smottamento si è verificato a causa del maltempo che da giorni imperversa sulla Calabria. Si tratta di due anziani, in buone condizioni di salute, allontanati dalla propria abitazione grazie all’intervento congiunto dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e della Polizia municipale. Secondo quanto riferito dal sindaco di Gimigliano, Laurea Moschella, troveranno temporanea sistemazione da amici avendo rifiutato la collocazione in una struttura alberghiera.