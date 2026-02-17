Maltempo in Calabria, crolli sull’argine del Crati ed esonda il Coscile: evacuazioni ad Apollinara

“Siamo intervenuti sui primi cinque tratti di argine crollato (del fiume Crati ndr.) e stiamo intervenendo sul sesto. Stiamo rafforzando il tratto dietro l’abitato di Thurio, dove eravamo già intervenuti nel 2021 evitando un primo crollo. Ne stiamo evitando altri, visto che in questi anni otto milioni di euro sono rimasti ignobilmente fermi“. Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi. “Stiamo proteggendo – prosegue – gli argini a monte di Apollinara, sia lato destro che sinistro, in tratti segnalati decine di volte, prima che accada il peggio. L’argine è tutto un colabrodo: può crollare ovunque. Stiamo allontanando l’acqua da abitati, aziende, strade con fossi e canali, e ripristinando viabilità portate in mare, fino a notte. Questo è il momento di ricreare sicurezza e ci stiamo pensando noi, ma servono ristori immediati per famiglie e aziende che hanno, semplicemente, perso tutto, e non serve solo mettere i soldi per la messa in sicurezza: serve darli a chi sa usarli“.

“Nel frattempo ieri Arrical, uno degli mostri creati da Occhiuto per la gestione dei rifiuti, ha bloccato i conferimenti ai comuni di Corigliano-Rossano e Cassano, che stanno raccogliendo per strada la vita delle persone diventata rifiuto, perché voleva i mandati di pagamento: questa circostanza spiega più di mille comunicati. Lo ripeto: mi vergogno per voi, perché non siete nemmeno in grado di vergognarvi“, conclude.

Esonda il torrente Coscile, sindaco Corigliano-Rossano ordina evacuazioni

“Informo la popolazione che stiamo facendo sopralluoghi lungo la valle del torrente Coscile, a monte di Apollinara, dove il livello del Coscile è alto ed è esondato in almeno un punto. L’acqua potrebbe raggiungere l’abitato di Apollinara. In via precauzionale si ordina quindi la messa in sicurezza e l’evacuazione delle case sul lato sinistro, andando verso valle, della Sp178 (via lago d’Iseo, via lago di Como ed a seguire) e le abitazioni che insistono lungo la provinciale anche a monte di Apollinara, fin quando come Protezione Civile non saremo sicuri che l’esondazione non riguarderà l’abitato“. Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi. “La massima attenzione è necessaria per tutto l’abitato di Apollinara“, rimarca il primo cittadino.