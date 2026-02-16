Maltempo in Calabria, Costarella: “ha piovuto praticamente in 40 giorni il quantitativo di un anno”

A seguito dell’allerta meteo diramata per le prossime ore in Calabria, il direttore della Protezione Civile in Calabria, Domenico Costarella, invita alla prudenza. “Nuovo aggiornamento. Ci hanno appena informato dal Centro Regionale Funzionale Multirischi ARPACAL che già da oggi l’allerta passa da gialla ad arancione nel tirreno cosentino, nel tirreno catanzarese, nel tirreno vibonese e nelle relative aree interne. Questo comporta un innalzamento del livello di attenzione sia per i sindaci che per i cittadini. Siamo alla quarta perturbazione intensa negli ultimi 40 giorni, precipitazioni che sono state molto abbondanti, ha piovuto praticamente in 40 giorni il quantitativo di un anno“.