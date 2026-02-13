Maltempo in Calabria, Cosenza allagata: le immagini paurose e l’appello del Sindaco, “sono ore difficili, situazione critica”

“Cari concittadini, stiamo vivendo ore difficili. Ho attivato il sistema comunale di Protezione Civile e le squadre sono al lavoro senza sosta per monitorare i punti critici e intervenire su allagamenti e caduta di alberi. La situazione è critica, ma sotto controllo. Preoccupano il torrente Iassa e il fiume Busento, in piena ed esondato in alcuni tratti. Sto seguendo personalmente ogni aggiornamento: la sicurezza di tutti voi è la nostra priorità. Vi chiedo massima prudenza, limitate gli spostamenti ed evitate le zone vicine ai corsi d’acqua”. Così, sui social, il Sindaco di Cosenza Franz Caruso commenta la situazione maltempo in Calabria, che ha colpito soprattutto la città calabrese e la zona tirrenica.