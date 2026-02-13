Maltempo in Calabria: Carabinieri mobilitati senza sosta tra frane, allagamenti e strade chiuse

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro è impegnato senza sosta nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza del territorio colpito dalle intense precipitazioni che, nelle ultime ore, hanno provocato alcune frane, smottamenti e allagamenti in diverse aree della provincia. Il Comandante Provinciale in queste ore è in stretto contatto con il Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa per monitorare l’andamento della situazione e le per le opportune misure di coordinamento generale.

A Marcellinara, la SS 19 è stata interdetta al traffico a causa di uno smottamento che ha reso impraticabile la circolazione in direzione Tiriolo. Sempre tra Marcellinara e Settingiano, anche la SP 19 è stata chiusa per i gravi danni riportati dal manto stradale. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente per delimitare l’area, deviare il traffico e garantire la sicurezza degli automobilisti.

A Fossato Serralta, sulla SS 109, una frana ha bloccato completamente la viabilità. Il tempestivo intervento dei Carabinieri, in sinergia con personale ANAS e Vigili del Fuoco, ha consentito di ripristinare la percorribilità della strada nel giro di poche ore, riducendo al minimo i disagi per residenti e pendolari.

Un ulteriore evento franoso ha interessato la SP 40 tra Gimigliano e Catanzaro. I Carabinieri sono tuttora presenti sul posto per presidiare l’area, monitorare l’evoluzione della situazione e fornire assistenza agli automobilisti costretti a percorsi alternativi. Proprio a Gimigliano, la chiusura della SP 40 – principale collegamento con il capoluogo – ha reso necessario disporre la chiusura delle scuole, vista l’impossibilità da parte degli studenti di raggiungere gli istituti in condizioni di sicurezza. Sempre a Gimigliano, è stato interdetto l’accesso anche alla Basilica Minore della Madonna di Porto, completamente circondata dall’acqua a causa dell’allagamento dell’area circostante. I Carabinieri stanno monitorando costantemente la zona per prevenire rischi ulteriori.

Numerosi gli interventi anche nella città di Catanzaro, dove i militari sono stati impegnati in diverse situazioni critiche. In via Molè, il crollo di un muro di cinta nei pressi del sottopasso che collega la zona al quartiere di Germaneto ha richiesto l’immediato intervento delle pattuglie, che hanno messo in sicurezza l’area e regolato la viabilità con i Vigili del Fuoco del capoluogo.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro assicura che l’impegno proseguirà senza interruzioni nelle prossime ore, con pattuglie del pronto intervento costantemente presenti sul territorio per fronteggiare l’emergenza, assistere la popolazione e garantire la massima sicurezza agli automobilisti.